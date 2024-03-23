Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Ban Belakang Motor Lebih Cepat Habis? Cek Jawabannya di Sini

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |14:24 WIB
Kenapa Ban Belakang Motor Lebih Cepat Habis? Cek Jawabannya di Sini
Kenapa ban belakang motor lebih cepat habis? (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Ban belakang motor sering kali lebih cepat mengalami keausan atau kegundulan dibandingkan dengan ban depan. Hal ini menjadi masalah yang cukup membuat pengendara motor kesal. Apalagi jika Anda sering berpergian ke tempat yang jauh.

Lantas apa sebenarnya penyebab di balik hal tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (23/3/2024), berikut penyebab ban belakang motor lebih cepat gundul :

1. Beban Motor Besar

Salah satu penyebab utama adalah beban yang diterima oleh ban belakang lebih besar dibandingkan dengan ban depan.

Hal ini disebabkan struktur sepeda motor yang umumnya condong ke arah belakang, sehingga ban belakang mendapat beban yang lebih besar. Ketika pengendara membawa barang atau membonceng, beban pada ban belakang akan semakin bertambah.

2. Faktor Panas dari Mesin

Ban belakang cenderung lebih dekat dengan mesin dan knalpot, sehingga lebih terpapar oleh panas yang dihasilkan.

Suhu panas tersebut dapat membuat ban belakang memuai karena bahannya yang terbuat dari karet, menyebabkan keausan lebih cepat.

Halaman:
1 2
      
