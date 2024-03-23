Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Ini Daftar Mobil yang Masih Boleh Isi Pertalite

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:50 WIB
BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Ini Daftar Mobil yang Masih Boleh Isi Pertalite
Pertalite bakal dibatasi, ini daftar mobil yang masih diperbolehkan mengonsumsinya.
JAKARTA - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Nantinya perpres itu akan mengatur kendaraan yang boleh mengonsumsi  Pertalite.

Rencana pembatasan Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sudah dibahas beberapa waktu lalu.

"Targetnya tahun ini harus jalan. Dalam beberapa bulan ini selesai, karena sudah setahun draft-nya," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Arifin menejelaskan dalam aturan turunan, nantinya mengatur ketegori kendaraan yang boleh mengonsumsi Pertalite dan BBM subsidi jenis Solar.

"Nanti ada kategori kendaraan yang kelas mana yang boleh pakai Solar dan Pertalite. Umumnya yang dikasih Solar itu kendaraan yang angkut bahan pangan, bahan pokok angkutan umum supaya tidak menambah beban masyarakat," katanya.

Nantinya dalam perpres itu diatur kriteria mobil yang diperbolehkan memakai Pertalite. Mobil maksimal 1.400 CC diperbolehkan mengonsumsi Pertalite. Selebihnya mobil di atas 1.400 CC dilarang menggunakan Pertalite.

Jika mengacu usulan ini, mobil mana saja yang masih diperbolehkan mengonsumsi Pertalite, jika memang Perpres Nomor 191 Tahun 2014 itu direvisi? Berikut daftarnya, sebagaimana dirangkum Okezone pada Sabtu (23/3/2024) :

Toyota

Agya 1.197 cc

Calya 1.197 cc

Raize 998 cc dan 1.198 cc

Avanza 1.329 cc

