Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Honda Mobilio? Segini Uang yang Perlu Disiapkan

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |19:13 WIB
Berapa Pajak Mobil Honda Mobilio? Segini Uang yang Perlu Disiapkan
Berapa pajak mobil Honda Mobilio? (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Honda Mobilio merupakan salah satu MPV yang dipasarkan Honda Prospect Motor (HPM) sejak tahun 2014.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) model ini sudah terdaftar sejak tahun 2013, dan NJKB tersebut menjadi dasar perhitungan untuk nilai pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil ini.

Honda Mobilio hadir sebagai salah satu pesaing di segmen MPV di Indonesia, bersaing dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Suzuki Ertiga.

Namun, saat ini pamor Honda Mobilio di Indonesia sudah mulai merosot, dengan keputusan HPM yang hanya memasarkan varian bawah model ini dengan sasaran pasar fleet.

Lantas berapa pajak dari mobil ini? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (23/3/2024), berikut harga pajak mobilio.

Berikut adalah data pajak Honda Mobilio dari tahun 2018 hingga 2023:

2019:

- Harga Pajak untuk Honda Mobilio tipe H MOBDD4 1.5E MT CKD: Rp3.297.000

- Harga Pajak untuk Honda Mobilio tipe H MOBDD4 1.5EMCVTCKD: Rp3.570.000

- Harga Pajak untuk Honda Mobilio tipe H MOBDD4 1.5RSMT CKD: Rp3.591.000

- Harga Pajak untuk Honda Mobilio tipe H MOBDD4 1.5S MT CKD: Rp3.003.000

- Harga Pajak untuk Honda Mobilio tipe H MOBDD415RSMCVT CKD: Rp3.759.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345/samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement