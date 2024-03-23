Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil McLaren P1 GTR?

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |16:39 WIB
Berapa Harga Mobil McLaren P1 GTR?
Berapa harga mobil McLaren P1 GTR? (Dok Carscoops)
JAKARTA - McLaren P1 GTR merupakan mobil yang sangat langka, dengan hanya diproduksi sebanyak 45 unit oleh McLaren.

Yang membuatnya semakin menarik adalah fakta bahwa mobil ini masih baru dan belum pernah digunakan sama sekali.

Hal ini dibuktikan dengan angka 0 km yang tertera pada odometer mobil tersebut.

Lantas berapa harga mobil tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (23/3/2024), mobil hypercar khusus untuk digunakan di sirkuit, McLaren P1 GTR, saat ini tengah mencari pemilik baru dengan harga Rp60,4 miliar.

Mobil ini dilengkapi mesin 3.8 liter V8 Twin Turbo yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 789 hp.

Selain itu, terdapat tenaga tambahan sekitar 197 hp dari motor elektrik, sehingga total tenaganya mencapai 986 hp.

Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 7-kecepatan dual-clutch.

Dengan performa yang impresif, McLaren P1 GTR mampu mencapai kecepatan 0-100 km/jam hanya dalam 2,8 detik, dan mencapai kecepatan tertinggi hingga 322 km/jam.

