HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lewat Google, Pemudik Bisa Pantau Rekayasa Lalu Lintas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:51 WIB
Lewat Google, Pemudik Bisa Pantau Rekayasa Lalu Lintas
Lewat Google, pemudik bisa pantau rekayasa lalu lintas. (Dok Jasa Marga/Okezone)
JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) bekerja sama dengan Google Maps pada sepanjang arus mudik dan balik Lebaran 2024. Hal ini bertujuan mempermudah pemudik dalam memantau kondisi lalu lintas terkini yang dilakukan kepolisian setempat.

Google Maps nantinya menerima informasi dari Korlantas mengenai rekayasa lalu lintas. Nantinya pemudik akan dialihkan ke jalan yang tepat dan cepat sehingga dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

Kasubagdalops Bag Ops Korlantas Polri, AKBP Renaldi menjelaskan, nantinya ada data berupa simbol-simbol pengalihan arus, buka tutup arus, contra flow, hingga sistem one way secara situasional, di tampilan Google Maps yang bisa terpantau secara real time.

“Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rountable bersama dengan Google Indonesia, di mana nanti kita melaksanakan kegiatan pengamanan yang nanti adanya rekayasa arus lalu lintas. Kemudian adanya pengalihan arus dan itu juga akan terpampang jelas nanti di fitur-fitur yang ada di Google,” kata AKBP Renaldi dalam laman Humas Polri.

Sementara itu, Strategic Partnerships Development Manager Google Maps, Galuh rohmah mengungkapkan, kerja sama ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik. Ia yakin masyarakat bisa mengetahui dan bisa melewati jalur itu dengan nyaman dan aman.

Telusuri berita ototekno lainnya
