HOME OTOTEKNO TECHNO

Siap-Siap, GPT-5 Segera Dirilis

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:14 WIB
Siap-Siap, GPT-5 Segera Dirilis
ChatGPT (Ilustrasi/Reuters)
A
A
A


JAKARTA - Raksasa teknologi OpenAI bakal  merilis GPT-5 dalam waktu dekat. Meskipun belum diketahu tanggal pastinya, laporan yang beredar menunjukkan GPT-5 akan diluncurkan pada musim panas 2024, antara Juni hingga September.


Sebagaimana dihimpun dari Gizchina, Jumat (22/3/2024), antusiasme industri terhadap GPT-5 sebenarnya cukup tinggi. CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan sampai mengisyaratkan rilis signifikan tahun ini selama podcast baru-baru ini dengan Lex Fridman.


Business Insider juga melaporkan, klien perusahaan terpilih telah menyaksikan demonstrasi kemampuan GPT-5. Demonstrasi ini dilaporkan menunjukkan kinerja model yang lebih unggul dibandingkan GPT-4. Salah satu CEO pun berkomentar tentang peningkatan substansial.


Khususnya, GPT-5 menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan kasus penggunaan tertentu, sehingga menunjukkan tingkat keserbagunaan yang tinggi yang belum pernah dihadirkan sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
GPT-5 openai ChatGPT
Telusuri berita ototekno lainnya
