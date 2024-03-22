Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kawasaki Ninja 40th Anniversary Series Dijual Terbatas di Indonesia, Segini Harganya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |15:13 WIB
Kawasaki Ninja 40th Anniversary Series Dijual Terbatas di Indonesia, Segini Harganya
Kawasaki Ninja 40th anniversary series. (Dok Kawasaki)
JAKARTA - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) resmi menjual Ninja 40th Anniversary Series di Indonesia. Motor sport dengan livery edisi khusus tersebut sudah dibanderol mulai dari Rp200 jutaan.

Kawasaki Ninja Anniversary series 40 tahun terdiri atas Ninja ZX-10R, Ninja ZX-6R, dan Ninja ZX-4RR. Lantas, apa yang spesial dari motor sport yang seluruh modelnya sudah dijual di Indonesia?

Perbedaan terbesar adalah grafis. Kawasaki Ninja 40th Anniversary Series ini dilebur dalam tiga warna Lime Green, Pearl Crystal White, and Blue. Livery tersebut dibuat seperti grafis yang digunakan Kawasaki pada tahun 1990-an.

Kawasaki Ninja 40th anniversary series. (Dok Kawasaki)

Kemudian terdapat logo Kawasaki yang cukup besar terpasang pada fairing. Tulisan 'KAWASAKI' itu menggunakan warna biru dengan warna dasar putih. Terdapat lambang HUT ke-40 pada area tangki yang menjadi salah satu ciri khas Ninja 40th Anniversary Series.

Rangka dan swingarm masing-masing Ninja ZX-10R, Ninja ZX-6R, dan Ninja ZX-4RR dicat perak. Tampilannya mengingatkan pada bagian aluminium yang digunakan tahun 80 dan 90-an.

Sementara front fork NinjaZX-10R dan Ninja ZX-6R dicat dengan warna emas, yang terinspirasi dari ZX400/250. Tetapi, warna emas yang digunakan pada edisi HUT ke-40 ini dibuat dengan lebih cerah dibandingkan pendahulunya.

Ketiga motor itu punya spesifikasi mesin yang berbeda-beda, Ninja ZX-10R bertenaga 156.8 kW (213 PS) pada 13,200 rpm with Ram Air. Sementara power untuk Ninja ZX-6R adalah 95.2 kW (129 PS) pada 13,000 rpm (with Ram Air), dan Ninja ZX-4RR yakni 56.7 kW (77 PS) pada 14,500 rpm (with Ram Air).

