HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Keren, Siswa SMK Sint Joseph Jakarta Konversi Motor Konvensional ke Listrik

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |11:45 WIB
Keren, Siswa SMK Sint Joseph Jakarta Konversi Motor Konvensional ke Listrik
Siswa SMK Sinth Joseph konversi motor konvensional ke listrik. (MPI/Ravie)
A
A
A

JAKARTA - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sint Joseph Jakarta menggelar pameran motor listrik buatan siswanya yang berlangsung di Function Hall Vitra, Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pameran motor listrik ini sekaligus memperingati HUT Ke-48 SMK Sint Joseph.

Sekolah yang berada di bawah naungan Perhimpunan Vincentius Jakarta (PVJ) itu membuat program konversi sekaligus restorasi tiga sepeda motor konvensional menjadi motor listrik dengan tampilan serta penggerak baru.

"Event kali ini kita mengubah motor konvensional menjadi motor listrik. Di sini ada 3 merek yang kita ubah, pertama dari Honda Supra, Yamaha Lexam, dan Suzuki Smash. Dari tiga unit itu kita kelompok ada dari DKV dan KSM. Tugas mereka itu adalah mendesain, menginstal, lalu merangkai, sampai selesai dan bisa test drive," kata Pembimbing TSM (Teknik Sepeda Motor) SMK Sint Joseph, Dody, kepada MNC Portal Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ketiga kelompok itu, kata Dody, membutuhkan waktu selama satu bulan untuk merakit ulang motor listrik buatannya. Bahkan, perakitan sendiri dilakukan dengan cara manual alias tanpa bantuan teknologi khusus.

"Jadi semuanya kita menggunakan peralatan manual gitu mulai dari bracket, body, pemasangannya, kakinya, semuanya kita manual dari bahan, benar-benar kita proses sendiri," jelas Dody.

Siswa SMK Sinth Joseph Jakarta mengonversi motor konvensional ke listrik. (MPI/Ravie)

Peserta juga diketahui menemukan masalah paling kompleks ketika merakit karya motor listriknya. Masalah itu terdapat pada bagian pemasangan bracket pada baterai.

Hal ini karena sulitnya menyesuaikan ukuran baterai yang sesuai dengan sasis.

"Pemasangan bracket, waktu itu kita sempat infonya baterainya itu katanya lebih besar terus setelah kita order ternyata lebih kecil lagi akhirnya kita bongkar lagi," tutur Dody.

"Kemudian untuk kelistrikan juga kita ada kendala menyesuaikan dari yang motor konvensional, tetap kita pakai kabel-kabel yang lama, kemudian kita kolaborasi dengan kabel yang baru jadi itu aja," sambungnya.

