HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hati-Hati, Air Hujan Dapat Rusak Komponen Motor Jika Tak Segera Dibersihkan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |13:19 WIB
Hati-Hati, Air Hujan Dapat Rusak Komponen Motor Jika Tak Segera Dibersihkan
Hati-hati, air hujan bisa sebabkan komponen motor rusak jika tak segera dibersihkan. (Ilustrasi/Dok Astramotor)
A
A
A

JAKARTA - Air hujan mengandung polutan berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan pada sepeda motor. Hal ini bisa terjadi jika air hujan dibiarkan kering begitu saja sehingga dapat menyebabkan jamur hingga karatan.

"Motor yang tersiram air hujan, bukan hanya menjadi kotor dan kusam, tapi air hujan berpotensi cukup besar membuat motor menjadi rusak secara perlahan-lahan. Karenanya, penting melepas sisa air hujan yang menempel pada motor, dengan cara mencucinya," tulis Wahana Honda dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (22/3/2024).

Jika dibiarkan tetap dalam keadaan kotor setelah terkena hujan, beberapa part dari komponen motor akan segera terkena imbasnya. Berikut komponen mana saja yang bakal cepat rusak seperti dibagikan Wahana Honda.

1. Mesin

Lumpur atau pasir yang terbawa air hujan akan menempel pada setiap bagian, terutama mesin. Kotoran yang menempel di bagian mesin bakal membuat mesin kesulitan melepas panas secara normal setelah bekerja.

Hal ini bisa mengakibatkan performa motor tidak optimal. Begitu pun jika kotoran menempel di kisi-kisi radiator yang dapat membuat mesin motor malah mengalami overheat.

2. Suspensi

Suspensi yang tidak dibersihkan setelah berkendara ketika hujan akan menimbulkan suara berdecit saat shockbreaker bekerja. Itu lantaran pelumas yang ada di suspensi akan larut terkena air hujan. Ini dapat membuat suspensi menjadi kering.

3. Karet Seal

Banyak komponen pada motor yang dilindungi karet seal. Komponen itu di antaranya bagian suspensi, tromol, hingga velg. Karet seal juga rawan rusak jika terkena air hujan. Jika bagian ini sudah rusak, komponen tersebut tidak bisa melindungi part yang dilindunginya.

Jika karet seal di suspensi rusak, oli shockbreker akan mudah bocor dan volume-nya akan terus berkurang. Hasilnya, handling akan menjadi tidak optimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
