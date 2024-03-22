5 Hal yang Perlu Diperhatikan saat Mudik Pakai Mobil Pribadi

5 hal yang perlu diperhatikan sebelum mudik pakai mobil pribadi. (Ilustrasi/Dok Jasa Marga/Okezone)

JAKARTA - Sebelum melakukan perjalanan mudik dengan mobil pribadi bersama keluarga ke kampung halaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini agar perjalanan mudik Lebaran 2024 menjadi lebih aman dan nyaman.

Apa saja yang perlu dipersiapkan agar mudik menggunakan mobil pribadi menjadi lebih aman dan nyaman? Berikut penjabarannya, sebagaimana melansir situs resmi Daihatsu, Jumat (22/3/2024) :

1. Perhatikan Kondisi Mobil

Sebelum berangkat mudik ke kampung halaman, persiapan mudik dengan mobil pribadi yang harus dilakukan adalah membawa mobil ke bengkel untuk mengecek kondisinya. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di jalan.

Terdapat beberapa komponen yang perlu diperiksa sebelum melakukan perjalanan jauh, yaitu ban, suspensi, lampu, cairan mobil seperti air radiator, oli, minyak rem, dan air aki.

BACA JUGA: 4 Tips Aman Tinggalkan Motor di Rumah saat Mudik Lebaran 2024

2. Jaga Kondisi Tubuh

Selain mobil, kondisi tubuh juga menjadi hal penting yang tak boleh disepelekan. Pastikan beristirahat cukup sebelum berangkat mudik minimal 6 hingga 8 jam.

Pastikan tubuh dalam kondisi fit atau prima, sehingga tidak akan mengganggu konsentrasi selama berkendara. Bila perlu, konsumsilah vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah lelah.

3. Kenali Rute Perjalanan

Pengemudi wajib untuk mengenal dan mempelajari rute perjalanan yang akan dilewati. Hal ini penting agar nantinya dapat mudik melewati rute yang aman, nyaman dilewati, dan minim kemacetan.