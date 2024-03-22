8 List Mobil yang Mempunyai Pajak Mobil Murah di Bawah Rp1 Juta

LIST yang mempunyai pajak mobil murah di bawah Rp1 juta bisa menjadi pilihan Anda. Apalagi, mencari mobil bekas dengan pajak yang terjangkau menjadi prioritas bagi banyak orang yang ingin memiliki kendaraan pribadi.

Namun, seringkali pilihan yang tersedia tidak diketahui oleh banyak orang.

Pajak murah dari mobil bekas menjadi pertimbangan utama karena mobil baru cenderung memiliki pajak yang lebih tinggi.

Berikut list yang mempunyai pajak mobil murah di bawah Rp1 juta:

1. Toyota Agya

Toyota Agya juga masuk dalam daftar mobil compact dengan pajak tahunan yang terjangkau. Tak heran, kalau banyak orang yang menjadikan Toyota Agya sebagai opsi yang populer di kalangan pencari mobil hemat.

Selain biaya yang terjangkau, mobil ini juga menawarkan performa yang baik dan fitur-fitur modern yang membuat pengalaman berkendara lebih nyaman. Tarif pajak Toyota Agya termurah mulai dari Rp1 jutaan untuk tipe terendahnya,

2. Toyota All New Corolla

Corolla tahun 1990-an memiliki pajak berkisar antara Rp800 ribu sampai Rp1,7 jutaan.

3. Toyota Yaris

Toyota Yaris jadi pilihan yang diminati oleh banyak konsumen. Tarif pajak Toyota Yaris dibanderol sekitar mulai dari Rp1,2 jutaan per tahunnya.