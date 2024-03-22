GWM Indonesia Resmi Beroperasi, Buka Dealer Pertama di Pondok Indah

JAKARTA - Perusahaan otomotif asal China, GWM Indonesia resmi beroperasi ditandai dengan hadirnya dealer pertama mereka di pusat perbelanjaan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

"Kami sangat senang dan bangga karena pada hari ini, setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya GWM secara resmi hadir di pasar otomotif Indonesia," ujar General Manager, GWM Indonesia, Constantinus Herlijoso.

Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam hal kendaraan sadar lingkungan. Pihaknya pun optimis dengan pilar perusahaan yang dibawa ke Indonesia.

"Kami menyadari Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak industri kendaraan global yang sadar lingkungan. Untuk itu, GWM membawa 3 pilar globalnya ke Indonesia, yaitu New Intelligent, New Energy, dan New Experience yang selaras dengan gaya hidup mobilitas masyarakat Indonesia yang selalu ingin menjadi terdepan dalam segala hal,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, GWM memiliki strategi matang dan nilai-nilai yang diharapkan dapat kerja sama bilateral antara China dan Indonesia.

"Saat ini, GWM memimpin dalam hal keunggulan teknologi di industri otomotif dengan menghadirkan teknologi canggih yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan yang menjadi fokus utama dalam pengembangan produk kami,” ujar Herlijoso.

Sebelumnya, GWM Indonesia telah meluncurkan 2 kendaraannya, yaitu GWM Tank 500 HEV dengan harga Rp1,196 miliar dan GWM Haval H6 HEV seharga Rp595 jutaan. Harga tersebut OTR Jakarta.