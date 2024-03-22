THR Cair Ingin Ganti Ponsel? Intip Harga iPhone Terbaru Maret 2024 dan Spesifikasinya

Jakarta- Hal paling ditunggu-tunggu menjelang Hari Raya Idul Fitri yaitu THR atau Tunjangan Hari Raya yang akan segera cair. Selain momen seru bagi bagi THR, pastinya kita memerlukan hal baru untuk menambah rasa percaya diri di hadapan para saudara ketika berkumpul nanti. Tak ada salahnya menambah rasa percaya diri kalian dengan memiliki HP baru, yang berkualitas seperti membeli iPhone. Meskipun harganya terbilang tidak murah, iPhone tetap digandrungi sekaligus menjadi primadona kalangan masyarakat khususnya anak muda.

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam memilih smartphone besutan Apple ini, mulai dari sistem operasi yang lancar, pelopor desain ciamik, hingga kamera berkualitas tinggi, yang jadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Jika Anda berminat dan penasaran dengan harga iPhone cek semua harga iPhone Maret 2024 dibawah ini:

iPhone 13

iPhone 13 resmi diperkenalkan secara global pada September 2021 silam. Handphone ini memiliki layar super Retina XDR OLED 6.1 inci, 1170 x 2532 piksel dan tingkat densitas piksel sebesar 460ppi. Dari segi kamera, iPhone 13 memiliki sedikit perbedaan yang cukup unik karena tata letak kameranya yang diagonal atau miring dengan jumlah yang masih sama, yakni dua buah.

Kamera wide pada iPhone 13 ini memiliki peningkatan kualitas dari iPhone 12 karena dilengkapi dengan teknologi Sensor-shift OIS yang pertama kali diperkenalkan di iPhone 12 Pro Max dengan dua kamera belakang ini terdiri dari kamera utama 12 MP (wide) dan kamera 12 MP (f/2.4, ultra wide). iPhone 13 juga hadir dengan kapasitas baterai 3285mAh.

iPhone 13 dibekali RAM 4GB yang dipasangkan dengan beberapa pilihan memori internal seperti 128 GB, 256 GB, dan 512 GB. Spesifikasi RAM ini sudah cukup untuk mendukung pemakaian smartphone sehari-hari. Selain itu, iPhone 13 sudah memakai chipset Apple A15 Bionic dengan Neural Engine 16-core. Untuk merasakan kecanggihan iPhone 13 ini, Anda merogoh kocek mulai dari Rp9 jutaan hingga Rp15,5 jutaan