HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penyebab Kenapa Motor Scoopy Tidak Bisa Hidup dan Cara Mengatasinya

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:06 WIB
Penyebab Kenapa Motor Scoopy Tidak Bisa Hidup dan Cara Mengatasinya
Penyebab kenapa motor Scoopy tidak bisa hidup dan cara mengatasinya. (Dok Okezone)
JAKARTA - Motor Scoopy yang tidak bisa hidup seringkali menjadi masalah yang umum dijumpai oleh para pemiliknya.

Namun, dengan pemahaman yang tepat mengenai penyebabnya, Anda dapat mengatasi masalah ini dengan cepat dan menghindari kerugian lebih lanjut.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (21/3/2024), inilah penyebabnya dan cara mengatasinya :

1. Habis Daya

Salah satu penyebab umum motor Scoopy tidak bisa hidup adalah karena aki yang lemah atau habis daya.

Aki merupakan sumber daya listrik utama untuk menghidupkan sepeda motor. Jika aki sudah melemah atau kehabisan daya, motor Scoopy tidak akan bisa dinyalakan.

Untuk mengatasi masalah ini, pertama-tama periksa kondisi aki dengan memastikan kabel-kabelnya terhubung dengan baik.

Kemudian, coba lakukan pengisian daya pada aki menggunakan charger aki yang tepat. Jika aki sudah mencapai usia pakai yang lama, mungkin sudah saatnya untuk menggantinya dengan yang baru.

2. Busi Rusak atau Kotor

Busi yang rusak atau kotor juga dapat menjadi penyebab motor Scoopy tidak bisa hidup. Busi merupakan komponen penting dalam sistem pengapian yang bertanggung jawab untuk memercikkan api yang diperlukan agar mesin dapat dihidupkan.

Untuk mengatasi masalah ini, periksa kondisi busi dengan memastikan tidak ada kotoran atau kerusakan pada elektroda.

Bersihkan busi dengan lembut menggunakan sikat atau bahan pembersih khusus, dan pastikan busi dipasang dengan benar sesuai dengan rekomendasi pabrik.

