HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Legendaris Supra MK4

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:22 WIB
Segini Harga Mobil Legendaris Supra MK4
Segini harga mobil legendaris Toyota Supra MK4. (Ilustrasi/Kuy Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Mobil legendaris Toyota Supra MK4 terus menjadi sorotan di pasar mobil bekas, dengan harganya yang masih membuat banyak orang terkejut.

Generasi pertama Supra, atau dikenal sebagai Supra MK1, pertama kali muncul pada 1978. Model ini tidak hanya populer di Jepang, tetapi juga sukses di pasar Amerika Serikat sebagai pesaing tangguh dalam kategori pony car.

Lantas berapa harga Supra MK4? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (21/3/2024), diketahui harga mobil ini tidak pernah turun drastis.

Diperkirakan harga rata-rata Supra MK4 saat ini mencapai 81 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,2 miliar.

Sebagai perbandingan, harga mobil Supra terbaru yang dipasarkan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM) di Indonesia saat ini adalah Rp2,051 miliar. Ini menunjukkan betapa tingginya permintaan dan kepopuleran Supra MK4 bahkan setelah bertahun-tahun.

Halaman:
1 2
      
