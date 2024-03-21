Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Alarm Mobil Bunyi Terus dan Cara Mengatasinya

Kamis, 21 Maret 2024 |21:55 WIB
Kenapa Alarm Mobil Bunyi Terus dan Cara Mengatasinya
Kenapa alarm mobil bunyi terus dan cara mengatasinya. (Carkeyokc)
A
A
A

JAKARTA - Alarm mobil yang berbunyi terus dapat menjadi masalah yang sangat mengganggu bagi pemilik mobil.

Namun, sebelum Anda bisa menghentikan bunyi alarm tersebut, penting untuk memahami apa penyebabnya.

Lantas apa penyebabnya? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (21/3/2024), berikut beberapa penyebab umum alarm mobil yang bunyi terus :

1. Pintu Mobil Belum Tertutup Rapat

Alarm mobil seringkali akan berbunyi jika salah satu pintu mobil masih dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup rapat.

Untuk mengatasi hal ini, Anda perlu memastikan semua pintu mobil telah tertutup dengan benar sebelum mengaktifkan alarm. Gunakan sensor lampu pada mobil untuk memeriksa apakah pintu sudah tertutup sempurna atau tidak.

2. Kerusakan pada Komponen Alarm

Kerusakan pada komponen alarm, seperti sensor atau kabel yang rusak, dapat membuat alarm berbunyi tanpa henti.

Periksa sistem alarm secara menyeluruh dan ganti komponen yang rusak jika diperlukan.

