5 Penyebab Kenapa Naik Mobil Mual dan Tips Menghindarinya

5 penyebab kenapa naik mobil mual dan tips menghindarinya. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Mual saat perjalanan naik mobil merupakan masalah umum yang sering dialami banyak orang. Beberapa faktor dapat menjadi penyebabnya.

Selain itu, mual di perjalanan akan mengganggu kenyamanan orang lain.

Karena itu, penting mengetahui penyebab mual di perjalanan. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (21/3/2024), berikut penyebab mual saat naik mobil

:

1. Duduk di Tempat yang Tidak Stabil

Pilih tempat duduk yang lebih stabil, seperti di depan atau di baris tengah mobil, untuk mengurangi sensasi gerakan ekstrem.

2. Menonton Layar Bergerak

Hindari membaca atau menonton layar yang bergerak untuk mengurangi konflik visual-vestibuler.

3. Sirkulasi Udara Kurang Baik

Pastikan sirkulasi udara di dalam mobil baik dengan membuka jendela atau menggunakan sistem ventilasi.