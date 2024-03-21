Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Recall Land Cruiser 300 dan Lexus LX600 karena Kasus ECU

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |16:51 WIB
Toyota Recall Land Cruiser 300 dan Lexus LX600 karena Kasus ECU
Toyota Indonesia melakukan recall terhadap beberapa model mobil salah satunya Lexus LX600. (Foto: Toyota)
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan recall terhadap model Land Cruiser 300 tahun produksi Juli 2021 – Januari 2024 dan Lexus LX600 tahun produksi Januari 2022 – Januari 2024. Pengumuman itu disampaikan, Rabu (20/3/2023) di situs resmi Toyota.

Pemilik model tersebut, dihimbau berkunjung ke bengkel resmi Toyota atau Lexus untuk melakukan pemeriksaan dan reprogramming Electronic Control Unit (ECU) yang mengendalikan kinerja transmisi otomatis 10-speed pada beberapa model tertentu.

Gejalanya, ketika tuas transmisi digeser ke posisi netral dan tekanan dilepas dari piston kopling, cakram kopling tidak segera terlepas dari pelat, sehingga memungkinkan sebagian tenaga mesin tetap disalurkan ke roda.

Akibatnya, jika kondisi ini terjadi saat kendaraan berada di permukaan yang datar, khususnya ketika pengemudi tidak menggunakan rem parkir, dapat membuat kedua SUV tersebut merayap ke depan secara tidak sengaja dengan kecepatan rendah hingga sekitar 6 km/jam."Situasi ini dapat meningkatkan risiko tabrakan kalau tidak terdeteksi pemilik mobil," tulis Toyota dalam keterangan resmi mereka.

Dijelaskan, pihak bengkel resmi akan melakukan pemeriksaan dan reprogramming Electronic Control Unit (ECU) sebagai upaya mengatasi potensi masalah tersebut. Estimasi waktu reprogramming ECU transmisi otomatis hingga selesai adalah sekitar 30 menit tanpa mengganti parts apapun.

"Seluruh proses pemeriksaan hingga final check tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Selain itu, PT TAM menginformasikan aktivitas recall melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui surat resmi, media massa, dan situs resmi Toyota agar pelanggan dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya," tambah keterangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lexus TAM Recall Mobil Toyota
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement