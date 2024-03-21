Toyota Recall Land Cruiser 300 dan Lexus LX600 karena Kasus ECU

Toyota Indonesia melakukan recall terhadap beberapa model mobil salah satunya Lexus LX600. (Foto: Toyota)

JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan recall terhadap model Land Cruiser 300 tahun produksi Juli 2021 – Januari 2024 dan Lexus LX600 tahun produksi Januari 2022 – Januari 2024. Pengumuman itu disampaikan, Rabu (20/3/2023) di situs resmi Toyota.

Pemilik model tersebut, dihimbau berkunjung ke bengkel resmi Toyota atau Lexus untuk melakukan pemeriksaan dan reprogramming Electronic Control Unit (ECU) yang mengendalikan kinerja transmisi otomatis 10-speed pada beberapa model tertentu.

Gejalanya, ketika tuas transmisi digeser ke posisi netral dan tekanan dilepas dari piston kopling, cakram kopling tidak segera terlepas dari pelat, sehingga memungkinkan sebagian tenaga mesin tetap disalurkan ke roda.

Akibatnya, jika kondisi ini terjadi saat kendaraan berada di permukaan yang datar, khususnya ketika pengemudi tidak menggunakan rem parkir, dapat membuat kedua SUV tersebut merayap ke depan secara tidak sengaja dengan kecepatan rendah hingga sekitar 6 km/jam."Situasi ini dapat meningkatkan risiko tabrakan kalau tidak terdeteksi pemilik mobil," tulis Toyota dalam keterangan resmi mereka.

Dijelaskan, pihak bengkel resmi akan melakukan pemeriksaan dan reprogramming Electronic Control Unit (ECU) sebagai upaya mengatasi potensi masalah tersebut. Estimasi waktu reprogramming ECU transmisi otomatis hingga selesai adalah sekitar 30 menit tanpa mengganti parts apapun.

"Seluruh proses pemeriksaan hingga final check tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Selain itu, PT TAM menginformasikan aktivitas recall melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui surat resmi, media massa, dan situs resmi Toyota agar pelanggan dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya," tambah keterangan tersebut.