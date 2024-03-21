Beli Tesla Cybertruck, Steve Aoki: Seperti Tank!

JAKARTA - Seorang DJ terkenal Steve Aoki membeli Tesla Cybertruck. Hal tersebut diketahui melalui unggahan pendiri Tesla, Elon Musk di akun di akun X (Twitter) pribadinya.

“Benar-benar gila. Saya tidak percaya membeli ini. Ini sebenarnya Cyberbeast,” kata Aoki dalam unggahan video di akun X (Twitter) @elonmusk. Dalam video tersebut, tampak Steve Aoki memeriksa seluruh bagian dan fitur pikap listrik tersebut.

Diketahui, Steve Aoki merupakan selebriti teranyar yang membeli Tesla Cybertruck. Sebelumnya, penyanyi R&B Singer Ciara, Kim Kardashian, Justin Bieber, Pharrell Williams, dan Lady Gaga telah membeli Tesla Cybertruck.

Steve Aoki membeli varian tertinggi yakni Cyberbeast. Pria asal Amerika Serikat itu menyebut Cyberbeast menggambarkan kecantikan dan kebuasan. Bahkan, ia menyebut, seperti mengendarai tank saat berada di balik kokpit.

“Ini Foundation Series. Saya pikir ini yang pertama dari ratusan yang mereka buat dengan diberi nama Foundation Series. Ini luar biasa. Ini sangat besar, wow! Ini seperti tank. Rasanya seperti mengendarai tank,” ujar Aoki.

Diketahui, Tesla sudah resmi menjual Tesla Cybertruck di seluruh dunia, sebagai pikap listrik yang memiliki desain unik. Bahkan, mobil yang sudah diproduksi secara massal itu memiliki bentuk seperti kendaraan konsep.

Tesla Cybertruck menggunakan bodi exoskeleton stainless steel yang tak dicat serta gorilla glass yang tahan banting. Bodi dari Cybertruck diklaim tahan karat dan kaca yang digunakan mampu menahan benturan bola baseball berkecepatan 70 mil/jam.