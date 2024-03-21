Patut Diketahui, Ini Arti Sejumlah Lampu Indikator di Dasbor Mobil

JAKARTA - Pada dasbor mobil umumnya terdapat lampu indikator. Lampu tersebut berfungsi memberikan informasi kepada pengguna saat mobil tengah bermasalah.

Lampu itu umumnya menyala saat terjadi masalah. Diketahui, ada banyak lampu indikator di dasbor mobil. Setiap ikon juga punya arti sendiri. Berikut arti lampu indikator pada dasbor mobil, sebagaimana melansir laman resmi Daihatsu, Kamis (21/3/2024) :

1. Indikator temperatur mesin

Berfungsi memberikan peringatan jika suhu mesin mobil overheat (terlalu panas). Jika lampu menyala dengan warna biru artinya suhu mesin masih normal. Namun, ketika berubah warna menjadi merah, suhu mesin terlalu panas.

2. Indikator check engine

Jika lampu indikator check engine menyala, berarti pemilik mobil kurang rapat dalam menutup seal bensin. Selain itu, lampu indikator ini menyala ketika sensor atau komponen mesin perlu diganti.

3. Indikator tekanan oli mesin

Lampu indikator tekanan oli mesin ini akan menyala ketika sistem pelumasan mobil kekurangan oli.

4. Indikator pengisian aki

Apabila lampu indikator pengisian aki ini menyala, berarti kondisi aki mulai soak.

5. Indikator rem parkir

Jika lampu indikator ini menyala, bisa diartikan pengemudi lupa melepaskan rem tangan. Selain itu, kondisi tabung reservoir kekurangan minyak rem.

6. Minyak rem

Lampu indikator ini menyala ketika kondisi rem parkir aktif, tekanan hidrolis pada rem kurang stabil, dan kondisi minyak rem hampir habis.

7. ABS (Anti Brake System)

Jika lampu indikator Anti Brake System ini menyala terus, berarti terjadi permasalahan pada sistem pengereman.

8. Indikator air wiper hampir habis

Apabila lampu indikator air wiper ini menyala, berarti pemilik mobil perlu mengisi ulang air pada tabung reservoir.

9. VSC (Vehicle Stability Control)

Lampu indikator Vehicle Stability Control ini ditandai dengan ikon mobil dan alur jalan slip. Lampu indikator ini berfungsi menstabilkan laju mobil agar tidak mudah tergelincir. Jika lampu indikator ini menyala, terjadi malfungsi sistem atau fitur tersebut sedang tidak diaktifkan.