Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rencana Toyota: Tiap Model Punya Pilihan Hybrid

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |18:07 WIB
Rencana Toyota: Tiap Model Punya Pilihan Hybrid
Toyota Innova Zenix Hybrid. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan mobil hybrid sebagai langkah menekan emisi. Toyota pun ingin seluruh lini model yang dipasarkan nantinya memiliki pilihan hybrid.

Diketahui, Toyota telah menghadirkan varian hybrid pada model Innova Zenix, Yaris Cross, Camry, Alphard, Corolla Altis, dan Corolla Cross. Namun, seluruh model tersebut dijual dengan harga di atas Rp400 jutaan dengan varian tertinggi.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto mengungkapkan, rencana itu ditujukan agar seluruh kalangan konsumen bisa ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi.

“Kita terus berusaha membuat semua model ada hybrid-nya, mulai dari yang premium dulu kemudian ke yang Innova misalnya, Yaris Cross. Kita selalu upayakan terus secepat mungkin semua model bisa punya hybrid, harapannya,” tutur Nandi di Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Diketahui, PT TMMIN berencana menambah investasi untuk memperluas pabrik sebesar Rp27,1 triliun hingga 2026. Investasi tersebut juga ditujukan untuk pengembangan produk baru di segmen B.

Dalam kesempatan sama, Vice President PT TAM, Henry Tanoto, mengatakan penjualan mobil hybrid Toyota mulai meningkat. Bahkan, kontribusinya bisa mencapai 12-13 persen dari total penjualan saat ini.

“Januari-Februari kalau kita lihat dari Toyota ada peningkatan 63 persen untuk hybrid dibanding tahun lalu. Komposisi hybrid sekarang mencapai 12-13 persen dari total penjualan Toyota,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement