Cuma Jual 1 Mobil Listrik, Kapan Toyota Luncurkan Model Baru?

Cuma jual 1 mobil listrik, kapan Toyota luncurkan model baru? (Okezone/Erha)

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) saat ini hanya menjual satu model mobil listrik kepada konsumen Indonesia yakni bZ4X. Lalu, kapan produsen asal Jepang itu menghadirkan model mobil listrik terbaru?

Diketahui, Toyota fokus pada pengembangan mobil hybrid dengan mengeluarkan beragam model baru. Namun, Toyota terus melakukan studi guna membawa mobil listrik yang tepat untuk konsumen Indonesia.

“Dalam dua tahun kita akan memperkenalkan (di Indonesia) new model BEV, PHEV dan new model HEV,” ucap Vice President Director PT TAM, Henry Tanito, di Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Diketahui, secara global, Toyota akan meluncurkan 30 model mobil listrik hingga 2030. Henry menyatakan, TAM bakal mendukung prinsipal yang ingin mengejar target penurunan emisi gas buang hingga 50 persen pada 2050.

“Kalau dari Toyota Indonesia tentu kita ada movement It's Time For Everyone. Ajak seluruh masyarakat berkontribusi kurangi karbon melalui kegiatan sehari-hari mulai sekarang juga,” ujarnya.

“Karena global 30 model baru pada 2030, kita juga pasti akan meluncurkan kendaraan elektrifikasi,” tutur Henry.

Diketahui, Toyota pada 2021 berkomitmen bisa menjual 3,5 juta unit kendaraan listrik pada 2030. Selain itu, akan ada peningkatan kapasitas produksi baterai antara 2024 hingga 2026.