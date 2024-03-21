Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cuma Jual 1 Mobil Listrik, Kapan Toyota Luncurkan Model Baru?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |11:09 WIB
Cuma Jual 1 Mobil Listrik, Kapan Toyota Luncurkan Model Baru?
Cuma jual 1 mobil listrik, kapan Toyota luncurkan model baru? (Okezone/Erha)
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) saat ini hanya menjual satu model mobil listrik kepada konsumen Indonesia yakni bZ4X. Lalu, kapan produsen asal Jepang itu menghadirkan model mobil listrik terbaru?

Diketahui, Toyota fokus pada pengembangan mobil hybrid dengan mengeluarkan beragam model baru. Namun, Toyota terus melakukan studi guna membawa mobil listrik yang tepat untuk konsumen Indonesia.

“Dalam dua tahun kita akan memperkenalkan (di Indonesia) new model BEV, PHEV dan new model HEV,” ucap Vice President Director PT TAM, Henry Tanito, di Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Diketahui, secara global, Toyota akan meluncurkan 30 model mobil listrik hingga 2030. Henry menyatakan, TAM bakal mendukung prinsipal yang ingin mengejar target penurunan emisi gas buang hingga 50 persen pada 2050.

“Kalau dari Toyota Indonesia tentu kita ada movement It's Time For Everyone. Ajak seluruh masyarakat berkontribusi kurangi karbon melalui kegiatan sehari-hari mulai sekarang juga,” ujarnya.

“Karena global 30 model baru pada 2030, kita juga pasti akan meluncurkan kendaraan elektrifikasi,” tutur Henry.

Diketahui, Toyota pada 2021 berkomitmen bisa menjual 3,5 juta unit kendaraan listrik pada 2030. Selain itu, akan ada peningkatan kapasitas produksi baterai antara 2024 hingga 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement