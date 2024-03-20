Pasar Mobil Listrik Kian Panas, Nissan dan Honda Jalin Kerja Sama

Nissan dan Honda kerja sama kembangkan mobil listrik. (Reuters)

JAKARTA - Pabrikan Jepang, Nissan dan Honda mengumumkan kemitraan untuk pengembangan mobil listrik. Kerja sama ini guna menghadapi persaingan global yang ketat di pasar kendaraan listrik.

Diketahui, Tesla dan pesaingnya dari China seperti BYD telah menguasai kendaraan listrik.

Meskipun mempelopori kendaraan listrik di pasar massal dengan Leaf lebih dari satu dekade lalu, Nissan telah dikalahkan pesaingnya.

Sementara Honda yang terkenal dengan kendaraannya yang andal dan hemat bahan bakar, juga kesulitan untuk mendapatkan pijakan di sektor kendaraan listrik.

“Kami menyadari perlunya mempercepat upaya kami menuju masa depan yang benar-benar netral karbon dan bebas kecelakaan,” kata CEO Nissan Makoto Uchida, melansir Arena EV, Rabu (20/3/2024).

“Kemitraan strategis ini merupakan pengakuan bahwa kita perlu mendobrak praktik-praktik lama dan berkolaborasi agar tetap kompetitif,” katanya.

Presiden Honda Toshihiro Mibe juga menyampaikan hal senada.

"Industri otomotif sedang mengalami transformasi yang terjadi sekali dalam satu abad. Kita perlu mengeksplorasi potensi kemitraan untuk menciptakan nilai baru dan mendorong diri kita maju," tuturnya.