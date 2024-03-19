Apakah Land Rover dan Range Rover Itu Sama?

Apakah Land Rover dan Range Rover itu sama? (dok landrover.id)

JAKARTA - Apakah Land Rover dan Range Rover adalah dua mobil yang berbeda? Tampaknya tak sedikit orang masih bingung akan hal ini.

Diketahui meskipun banyak yang menganggap keduanya sebagai nama mobil yang berbeda, sebenarnya keduanya memiliki hubungan yang lebih dalam.

Lantas apa perbedaannya? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024), Land Rover sebenarnya adalah nama dari perusahaan otomotif. Sementara Range Rover adalah salah satu lini produk yang diproduksi Land Rover, seperti Defender dan Discovery.

Sejarah

Land Rover pun sejarah menarik. Awalnya Land Rover bukanlah sebuah nama perusahaan.

Land Rover bermula sebagai sebuah proyek mobil yang dirancang Maurice Wilks, seorang Chief Designer dari Rover Company.

Proyek ini melibatkan pengembangan model yang berbasis pada Jeep Willys, yang kemudian diberi nama Land Rover.