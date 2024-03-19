Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Land Rover di Indonesia?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:16 WIB
Berapa Harga Mobil Land Rover di Indonesia?
Berapa harga Land Rover di Indonesia? (Dok Land Rover)
JAKARTA - Berapa harga mobil Land Rover di Indonesia? Jika Anda pecinta mobil mewah, barangkali setuju dengan mewahnya mobil Land Rover.

Mobil yang berasal dari Inggris ini sangat digemari pecinta otomotif di berbagai dunia termasuk Indonesia.

Lantas berapa harga mobil ini? Berikut penjelasannya dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024).

Diketahui setelah pergantian manajemen pemegang merek, PT JLM Auto Indonesia kini bertanggung jawab mengelola merek tersebut.

Perubahan tersebut menyusul kepemilikan sebelumnya yang dipegang PT Wahana Auto Ekamarga yang menghentikan operasinya pada 2019.

Inilah harga Land Rover dari berbagai tipe dan model dari mobil ini termasuk Defender, Velar, Evoque, dan New Range Rover.

Defender

- 90 2.0 SE 5 Seater: Rp 2,156 miliar

- 90 3.0 X-Dynamic SE 5 Seater: Rp 2,645 miliar

- 110 2.0 SE 5 Seater: Rp 2,433 miliar

- 110 3.0 X-Dynamic SE 5 Seater: Rp 2,714 miliar

- 110 3.0 X-Dynamic 5 Seater: Rp 3,372 miliar

Evoque

- 2.0 R-Dynamic: Rp 1,808 miliar

Velar

- 2.0 R-Dynamic SE: Rp 2,582 miliar

