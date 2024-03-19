Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga BMW M4? Tembus Rp2 Miliar

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |17:11 WIB
Berapa Harga BMW M4? Tembus Rp2 Miliar
Berapa harga BMW M4? tembus Rp2 miliaran. (Dok BMW)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga mobil BMW M4? Mobil yang menjadi incaran banyak pecinta otomotif Indonesia ini menawarkan kombinasi kekuatan dan kemewahan.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024), BMW M4 Competition hadir dengan banderol yang menarik perhatian.

Varian sedan dipatok dengan harga sekitar Rp2,119 miliar off the road, sementara varian coupe individualnya ditawarkan seharga sekitar Rp2,659 miliar off the road.

Spesifikasi

BMW M4 Competition menawarkan tampilan yang ganas, namun tetap memancarkan kesan kemewahan. Dengan gril depan yang baru dan berukuran besar, mobil ini mempersembahkan warna baru dalam pasar otomotif Indonesia.

Namun, respons terhadap sentuhan baru tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan penggemar otomotif.

Secara keseluruhan, BMW M4 Competition telah diperkuat berbagai inovasi, termasuk penggunaan bahan carbon fiber pada beberapa bagian bodi untuk mengurangi bobot kendaraan, termasuk bagian atapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
