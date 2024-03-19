Apakah Mobil Xpander Boleh Pakai Pertalite?

JAKARTA - Pemerintah telah mengusulkan rencana untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite untuk mobil dengan mesin di atas 1.400 cc.

Keputusan ini dapat berdampak pada sejumlah model mobil keluarga, termasuk Mitsubishi Xpander.

Lantas apakah bisa Xpander diisi pertalite? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024), secara teknis, menggunakan Pertalite tidak masalah untuk Mitsubishi Xpander dan tetap aman.

Namun, tidak dianjurkan penggunaan jenis BBM tersebut karena bukan yang disarankan oleh pabrikan.