Menguak Apa Perbedaan Antara Toyota dan Lexus

JAKARTA - Toyota dan Lexus adalah dua merek yang lahir dari Toyota Motor Company, pabrikan mobil asal Jepang. Meskipun berasal dari pabrikan yang sama, Lexus hadir dengan citra yang lebih mewah dan eksklusif.

Lantas apa saja perbedaan dari keduanya? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024):

Segmen Kelas

Salah satu perbedaan utama terletak pada citra dan persepsi terhadap kedua merek tersebut. Toyota dikenal sebagai merek yang handal, efisien dalam konsumsi bahan bakar, dan praktis. Sementara Lexus lebih mewah dan dianggap hanya dapat dinikmati segmen pasar kelas atas.

Perbedaan ini sebagian besar dipengaruhi tingkat craftmanship yang sedikit lebih tinggi pada produk Lexus. Hal ini memperkuat kesan kemewahan.

Mesin

Meskipun Toyota dan Lexus menggunakan mesin yang tangguh dan handal, ada perbedaan dalam spesifikasi dan orientasi keduanya. Beberapa model Toyota dan Lexus menggunakan mesin yang sama. Namun, pada beberapa kasus, mesin-mesin tertentu khusus digunakan untuk model-model sporty Lexus agar sesuai dengan citra premiumnya.