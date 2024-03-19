Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Menguak Apa Perbedaan Antara Toyota dan Lexus

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |15:17 WIB
Menguak Apa Perbedaan Antara Toyota dan Lexus
Toyota (Economictime)
A
A
A

JAKARTA - Toyota dan Lexus adalah dua merek yang lahir dari Toyota Motor Company, pabrikan mobil asal Jepang. Meskipun berasal dari pabrikan yang sama, Lexus hadir dengan citra yang lebih mewah dan eksklusif.

Lantas apa saja perbedaan dari keduanya? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024):

Segmen Kelas

Salah satu perbedaan utama terletak pada citra dan persepsi terhadap kedua merek tersebut. Toyota dikenal sebagai merek yang handal, efisien dalam konsumsi bahan bakar, dan praktis. Sementara Lexus lebih mewah dan dianggap hanya dapat dinikmati segmen pasar kelas atas.

Perbedaan ini sebagian besar dipengaruhi tingkat craftmanship yang sedikit lebih tinggi pada produk Lexus. Hal ini memperkuat kesan kemewahan.

Mesin

Meskipun Toyota dan Lexus menggunakan mesin yang tangguh dan handal, ada perbedaan dalam spesifikasi dan orientasi keduanya. Beberapa model Toyota dan Lexus menggunakan mesin yang sama. Namun, pada beberapa kasus, mesin-mesin tertentu khusus digunakan untuk model-model sporty Lexus agar sesuai dengan citra premiumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191781/toyota_siapkan_3_posko_siaga_24_jam-jdeG_large.jpg
Libur Nataru, Toyota Siapkan 3 Posko Siaga 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191118/toyota-DcfT_large.jpg
Puluhan Model Mobil Toyota dan Lexus Kena Recall, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186369/toyota_veloz_hybrid-03qu_large.jpg
Toyota Veloz Hybrid Dibanderol Rp299 Juta, Harga Naik Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180543/toyota_bz4x-TyJM_large.jpg
NJKB Toyota bZ4X Rakitan Lokal Terungkap, Mulai Rp700 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877/toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178498/toyota-qLEP_large.jpg
Toyota Sebut Penggunaan Etanol pada BBM Bukan Hal Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement