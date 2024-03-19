Bukan Perbesar Kapasitas Baterai, Ini Cara Hyundai Tingkatkan Jarak Tempuh Mobil Listrik

JAKARTA - Produsen mobil listrik terus berusaha membuat produk dengan jarak tempuh panjang. Salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas baterai. Tapi, hal itu bisa berpengaruh pada bobot dan luas kabin.

Cara berbeda dilakukan Hyundai. Mereka memiliki cara lain untuk meningkatkan jarak tempuh mobil listrik buatannya. Produsen asal Korea Selatan itu satu langkah di depan karena memiliki tim balap yang dapat mengembangkan perangkat aerodinamika.

Melansir Carscoops, Selasa (19/3/2024), perangkat aerodinamika aktif tersebut dibuat Hyundai Mobis yang juga sudah dipatenkan. Perangkat yang dikembangkan untuk mobil listrik tersebut dinamakan Integrated Front Face Module.

Modul ini terinspirasi dari grille aktif dan dilengkapi komponen yang dapat membuka dan menutup untuk mengurangi hambatan udara. Perangkat ini berfungsi untuk meningkatkan aerodinamika sekaligus memungkinkan pertukaran panas, yang mengoptimalkan efisiensi pendinginan baterai.

Perangkat aerodinamika ini akan menutup secara otomatis ketika kendaraan sedang dalam keadaan terparkir. Perangkat tersebut hanya akan bekerja ketika mobil sedang dikendarai.

Berkat desain dual-purpose ini, diklaim jarak tempuh mobil listrik dapat meningkat sekitar 12,4 mil (20 km). Hyundai Mobis menegaskan, teknologi ini sangat bermanfaat untuk crossover dan SUV karena tidak banyak pilihan untuk meningkatkan aerodinamika.

Ventilasi aktif sebenarnya sudah disematkan pada Ioniq 5 dan Ioniq 6, yang disebut dengan Active Air Flap System. Letaknya ada di bawah bumper depan dan akan membuka ketika dibutuhkan pendinginan untuk baterai.