4 Tips Perawatan Ban Sebelum Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Sebelum perjalanan mudik Lebaran 2024, tentu kondisi mobil perlu diperhatikan. Ini untuk menghindari hal tak diinginkan terjadi saat perjalanan mudik Lebaran.

Pastikan mobil berada dalam kondisi terbaik sebelum membawa Anda dan keluarga ke kampung halaman. Jangan lupa pula untuk mengecek kondisi ban mobil dan pastikan berada dalam kondisi terbaik.

Berikut tips merawat ban mobil sebelum mudik, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024) :

1. Cek Tekanan Angin

Tekanan angin menjadi faktor utama yang mempengaruhi usia pakai ban. Tekanan angin yang terlalu besar akan membuat ban aus secara tidak merata. Sebaliknya, tekanan angin rendah mengakibatkan ban cepat rusak dan habis pada bagian pinggirnya.

Tekanan angin yang dibutuhkan setiap kendaraan berbeda. Namun, umumnya tekanan angin untuk ban mobil rata-rata 30-35 psi. Jika dibutuhkan, sediakan alat pengukur tekanan angin ban. Pengecekan tekanan ban mobil ini bisa dilakukan kapan saja, termasuk saat perjalanan mudik Lebaran.

2. Isi Nitrogen

Nitrogen ini memiliki sifat mendinginkan ban saat kondisi panas dan membuat ban menjadi lebih stabil. Meski harganya lebih mahal, penggunaan nitrogen bisa menghemat bahan bakar dan menjaga kualitas ban tetap maksimal.

Sebelum mengisi nitrogen, pastikan mengosongkan dahulu ban. Petugas pengisian nitrogen biasanya sudah mengerti untuk pengisian baru nitrogen pada ban.