HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Adu Program Pabrikan Otomotif Sepanjang Ramadhan, dari Diskon sampai Bengkel Siaga

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |14:54 WIB
Adu Program Pabrikan Otomotif Sepanjang Ramadhan, dari Diskon sampai Bengkel Siaga
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadhan sudah melewati satu pekan pertama. Sepanjang Ramadhan pabrikan otomotif terutama mobil pun ramai ramai menawarkan deret program kepada pengguna mereka. Seperti dilakukan beberapa perusahaan otomotif asal Jepang dan Korea Selatan.

Sebut saja Daihatsu. Perusahaan otomotif dengan penjualan nomor 2 sepanjang Januari sampai Februari tersebut mengeluarkan program promo untuk periode 15 – 30 Maret 2024 di seluruh Bengkel Daihatsu.

Dalam program tersebut, pemilik kendaraan pabrikan asal Jepang itu memberikan beragam progam diskon dengan di kisaran 10-20%. Beberapa yang ditawarkan adalah diskon jasa perawatan berkala, diskon sparepart dan oli DGO, diskon jasa salon, perawatan AC serta menawarkan harga spesial Paket Engine Booster.

"Program ini berlaku di seluruh outlet resmi Daihatsu di seluruh Indonesia," ujar Yanuar Krisna Deputy Deputy Division Head After Sales Service & Logistic PT Astra International – Daihatsu Sales Operation.

Halaman:
1 2
      
