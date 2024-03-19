Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Mitsubishi Xpander Irit Bahan Bakar? Ini Jawabannya

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:13 WIB
Apakah Mitsubishi Xpander Irit Bahan Bakar? Ini Jawabannya
Apakah Mitsubishi Xpander irit bahan bakar? Ini jawabnya. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Xpander memang benar irit? Xpander merupakan mobil MPV favorit. Bagi Anda yang ingin memiliki mobil ini, ada baiknya mengetahui seberapa irit mobil ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (18/3/2024), terdapat pembaruan terhadap New Xpander dengan fokus pada efisiensi bahan bakar dan penurunan emisi karbon. New Xpander dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR), sebuah komponen yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Pengurangan emisi gas buang akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih baik.

Selain itu, penggunaan transmisi Continuously Variable Transmission (CVT) berperan dalam meningkatkan efisiensi pembakaran Xpander.

Dengan beban transmisi yang lebih ringan dan sistem kerja yang halus, Xpander kini memiliki sensasi berkendara yang lebih nyaman, mirip dengan motor matic.

Namun demikian, transmisi ini juga mampu memberikan respons yang baik saat berkendara agresif.

Halaman:
1 2
      
