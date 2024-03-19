Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Porsche 911? Ternyata Hampir Setengah Miliar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |10:33 WIB
Ilustrasi berapa pajak Porsche 911 (Foto: Dokumen Porsche)
BERAPA pajak mobil Porsche 911? Hal ini menjadi perbincangan setelah video viral mengenai tabrakan mobil Mitsubishi dengan Porshe.

Kejadian ini terjadi di showroom Ivan's Motor, sebuah showroom mobil-mobil mewah yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk II, Jakarta.

Akibat insiden ini, mobil Porsche 911 tersebut mengalami kerusakan di bagian kap mesin yang mengalami penyok dan wajahnya yang rusak berat.

Menariknya, harga mobil Suzuki Expander yang menabrak itu rupanya tidak sebanding dengan harga mobil yang ditabrak.

Diketahui, harga 1 unit Suzuki Expander adalah sekitar Rp315,9 juta yang sangat tidak sebanding dengan Porsche 911 yang dapat mencapai Rp9 miliar per unit.

Halaman:
1 2
      
