Menguak Dimana letak mobil Infernus di GTA San Andreas?

JAKARTA - Grand Theft Auto: San Andreas adalah salah satu permainan video yang paling ikonik dan paling dicintai dalam sejarah industri game. Dikenal karena dunia terbuka yang luas dan beragam, permainan ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada para pemainnya. Salah satu mobil paling diinginkan dalam permainan ini adalah Infernus, sebuah mobil super yang sangat dicari karena kecepatan dan gaya yang mengagumkan. Namun, mencari letak mobil ini dalam permainan bisa menjadi tantangan tersendiri. Mari kita mengungkap dimana letak mobil Infernus yang terkenal itu.

Letak Mobil Infernus

Diatas "The Strip" di Las Venturas: Salah satu tempat terbaik untuk mencari Infernus adalah di sekitar "The Strip" di Las Venturas. The Strip adalah salah satu area terkenal dalam permainan, di mana Anda akan menemukan banyak kasino dan pusat hiburan. Mobil Infernus sering kali muncul di sekitar area ini, terutama saat malam hari.

Di Daerah Kaya di Los Santos: Los Santos juga merupakan tempat lain di mana Anda dapat mencari Infernus. Biasanya, mobil ini sering kali muncul di daerah kaya seperti Richman, Mulholland, dan Vinewood Hills. Jelajahi lingkungan ini dengan seksama, dan Anda mungkin menemukan Infernus terparkir di garasi atau di sepanjang jalan.