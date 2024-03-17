Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Viral, Setelah Mobil dan Motor, Kini Truk dan Ekskavator Juga Nyangkut di Atap

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |12:50 WIB
Viral, Setelah Mobil dan Motor, Kini Truk dan Ekskavator Juga Nyangkut di Atap
Foto: X/@hiburandisosmed.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah postingan viral baru-baru ini menunjukkan motor, yang ditumpangi tiga remaja putri berboncengan, tersangkut di atap rumah warga. Tak berapa lama, video lain yang menunjukkan mobil tersangkut di atap juga menjadi viral di media sosial.

Kini, seakan tak ingin ketinggalan, truk hingga excavator juga mengikuti “tren” tersebut dengan turut tersangkut di atap.

Dalam video unggahan di akun X (Twitter) @hiburandisosmed, terlihat sebuah truk tangki tersangkut di genteng. Setengah bagian kepala truk berwarna kuning itu masuk ke dalam genteng sementara bagian belakangnya masih berada di tepi jalan.

“Otakku udah gak nyampe! Truk pun gak mau ketinggalan ikut trend di atas genteng,” bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut. Terdengar juga suara pria yang menjawab pertanyaan orang lain saat menanyakan bagaimana cara mengevakuasinya.

Tak cukup sampai situ, pada unggahan video lainnya di akun yang sama, memperlihatkan kendaraan alat berat parkir di genteng. Entah bagaimana awalnya alat berat tersebut bisa berada di atap rumah.

Pada video tersebut terlihat sebuah excavator terparkir di atas rumah dengan seorang pria dengan pakaian berwarna biru sedang duduk di sisi alat berat tersebut. Alat berat tersebut juga dikendalikan operator yang turun dengan menggunakan kaus berwarna putih.

Terlihat dalam video, sekeliling rumah tersebut cukup padat dengan bangunan yang cukup tinggi. Sehingga sulit mengetahui bagaimana cara excavator tersebut bisa sampai berada di atap rumah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981/isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731/menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183334/viral_polisi_isi_bbm_pakai_drum-1AVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Beli Bensin di SPBU Surabaya Pakai Drum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601/viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181803/blind_spot-U8Qv_large.jpg
Viral Pemotor Terlindas Truk di Ciledug, Waspada Blind Spot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement