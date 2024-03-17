Viral, Setelah Mobil dan Motor, Kini Truk dan Ekskavator Juga Nyangkut di Atap

JAKARTA – Sebuah postingan viral baru-baru ini menunjukkan motor, yang ditumpangi tiga remaja putri berboncengan, tersangkut di atap rumah warga. Tak berapa lama, video lain yang menunjukkan mobil tersangkut di atap juga menjadi viral di media sosial.

Kini, seakan tak ingin ketinggalan, truk hingga excavator juga mengikuti “tren” tersebut dengan turut tersangkut di atap.

Dalam video unggahan di akun X (Twitter) @hiburandisosmed, terlihat sebuah truk tangki tersangkut di genteng. Setengah bagian kepala truk berwarna kuning itu masuk ke dalam genteng sementara bagian belakangnya masih berada di tepi jalan.

“Otakku udah gak nyampe! Truk pun gak mau ketinggalan ikut trend di atas genteng,” bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut. Terdengar juga suara pria yang menjawab pertanyaan orang lain saat menanyakan bagaimana cara mengevakuasinya.

Tak cukup sampai situ, pada unggahan video lainnya di akun yang sama, memperlihatkan kendaraan alat berat parkir di genteng. Entah bagaimana awalnya alat berat tersebut bisa berada di atap rumah.

Pada video tersebut terlihat sebuah excavator terparkir di atas rumah dengan seorang pria dengan pakaian berwarna biru sedang duduk di sisi alat berat tersebut. Alat berat tersebut juga dikendalikan operator yang turun dengan menggunakan kaus berwarna putih.

Terlihat dalam video, sekeliling rumah tersebut cukup padat dengan bangunan yang cukup tinggi. Sehingga sulit mengetahui bagaimana cara excavator tersebut bisa sampai berada di atap rumah tersebut.