Mudik dengan Motor, Ikuti Cara Tepat Berkendara Ini Agar Tidak Mudah Kelelahan

JAKARTA – Seperti tradisi yang telah berlangsung bertahun-tahun, Lebaran menjadi momen yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mudik atau pulang ke kampung halaman mereka. Perjalanan mudik dilakukan masyarakat dengan berbagai cara dan moda transportasi, salah satunya adalah dengan sepeda motor.

Meski tak disarankan, sejumlah masyarakat tetap memilih mudik dengan kendaraan roda dua. Padahal, berkendara dengan jarak jauh menggunakan sepeda motor akan melelahkan. Untuk itu, ketahui tips berkendara agar tidak cepat lelah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara sepeda motor, khususnya posisi tubuh saat mengendarai sepeda motor. Hal ini untuk menghindari tubuh kelelahan dalam waktu singkat.

Danang Hermanto, instruktur Yamaha Riding Academy (YRA) Yogyakarta mengungkapkan beberapa tips terkait posisi berkendara ergonomis. Menurutnya, masih banyak pengendara yang salah memposisikan tubuhnya sehingga merasa cepat lelah.

“Posisi tubuh ikut mempengaruhi keselamatan dan juga daya tahan tubuh saat berkendara. Tidak jarang banyak pengendara ternyata salah menempatkan posisi tubuh saat mengendarai motor, sehingga memperburuk pengendalian motor dan juga menyebabkan tubuh mudah lelah saat,” kata Danang dalam keterangan resmi.