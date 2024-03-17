Honda Beri Isyarat Bakal Luncurkan Motor Sport Baru di Indonesia

JAKARTA – Honda memberi isyarat terkait peluncuran motor sport baru di Indonesia yang tampaknya bakal terjadi dalam waktu dekat. Ini terlihat dari pendaftaran Desain Industri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementeruan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Motor baru tersebut terdaftar dengan nomor permohonan A00202400239, dengan nama, alamat, dan pemohon desain industri yang tercantum sebagai Honda Motor CO., LTD, dengan tanggal permintaan permohonan pada 22 Januari 2024.

Berdasarkan gambar yang didaftarkan, diyakini itu merupakan Honda CB500 Hornet yang sudah dipasarkan di Eropa. Ini merupakan motor sport model naked yang cukup populer karena memiliki desain yang gahar.

Soal spesifikasi, CB500 Hornet yang dipasarkan di Eropa dibekali mesin 2 silinder segaris berkapasitas 471 cc, 8 japut, DOHC, berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan mencapai 47 hp pada 8.600 rpm, dan torsi puncak 43 Nm pada 6.500 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi manual kopling 6-percepatan.

Kaki-kakinya diperkuat dengan suspensi depan showa model Up Side Down (USD) SFF-BP berukuran 41 mm, dan suspensi belakang Pro-Link. Rodanya menggunakan velg diameter 17 inci yang dibalut ban 120/70 dibagfian depan dan 160/60 di belakang.

Untuk dimensinya, CB500 Hornet memiliki ukuran panjang 2.080 mm, lebar 800 mm, dan tinggi 1.061 mm, serta jarak sumbu roda 1.409 mm. Untuk bobot bersihnya mencapai 187,7 kilogram.