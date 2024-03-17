Dukung Kelancaran Mudik dengan Mobil Listrik, PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Sepanjang Lebaran 2024

JAKARTA – PT PLN (Persero) memastikan kesiapan seluruh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sepanjang mudik Lebaran 2024, guna memfasilitasi kelancaran pemudik yang menggunakan mobil listrik.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan sebaran SPKLU terbanyak ada di rest area. Seluruh SPKLU tersebut sudah siap beroperasi dengan berbagai macam tipe pengisian daya.

“SPKLU disiapkan umumnya di lokasi-lokasi rest area yang siap membantu pemudik yang siap mendukung pengguna kendaraan listrik,” kata Ari Rahmat di Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2024).

Saat ini, PLN melalui subholding PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) mengelola lebih dari 600 SPKLU. Dari total SPKLU yang ada, tercatat konsumsi listrik yang diserap oleh EV sepanjang 2023 mengalami peningkatan signifikan.

“Terkait kesiapannya, kami terus memantau seluruh SPKLU yang siaga 24 jam. Jadi mana yang bermasalah, maka akan langsung dikirimkan tim ke lokasi untuk menyelidiki. Misal masalahnya konektivitas maka akan langsung diperbaiki,” ujar Ari.

Seluruh SPKLU yang dibangun PLN dijamin keandalannya melalui sistem pemantau internal yang beroperasi non stop selama 24 jam. Ini dilakukan untuk memastikan dapat digunakan apabila dibutuhkan.