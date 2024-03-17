Advertisement
OTOMOTIF

Persiapan Mudik Lebaran, Ini Cara Cek dan Atasi Oli Bocor pada Mobil

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |11:04 WIB
Persiapan Mudik Lebaran, Ini Cara Cek dan Atasi Oli Bocor pada Mobil
Ilustrasi.
JAKARTA – Survei Kementerian Perhubungan mengungkap bahwa mobil pribadi menjadi pilihan moda transportasi 35,41 juta pemudik, atau sekira 18,3 persen dari total arus mudik Lebaran 2024. Jumlah kendaraan pribadi ini berpotensi menyebabkan kepadatan arus lalu lintas yang memaksa mesin bekerja keras.

Karena itu, pemilik kendaraan perlu melakukan perawatan rutin pada mobil, terutama pada setiap sambungan mesin. Ini untuk mencegah terjadinya oli bocor atau rembes yang dapat merusak bagian dalam mesin.

Oli mesin merupakan elemen penting yang bertugas untuk melumasi semua komponen agar tidak terjadi gesekan. Selain itu, oli juga berfungsi mendinginkan mesin dan menjaganya tetap berada pada suhu optimal.

Berikut ini penyebab timbulnya rembesan oli mesin yang perlu diketahui pemilik mobil seperti dibagikan Suzuki.

1. Filter Oli Sudah Usang atau Rusak 

Filter oli pada mobil memiliki fungsi untuk menyaring kotoran dan partikel-partikel kecil yang terdapat dalam oli, sehingga oli yang dipompa ke mesin menjadi lebih bersih. Jika filternya bermasalah maka partikel-partikel tersebut tidak dapat disaring. 

Jika dibiarkan terus menerus, hal ini bisa menyebabkan terjadinya rembesan oli pada mesin mobil. Selain itu, komponen filter yang rusak juga dapat menyebabkan tekanan pada sistem pelumas menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan oli keluar dari sambungan mesin.

2. Steker Pembuangan Oli Bermasalah 

Penyebab oli mobil rembes selanjutnya adalah masalah pada steker pembuangan oli. Pada dasarnya, komponen ini berfungsi untuk mengalirkan cairan pelumas dari mesin ke tempat penyimpanan oli.

Jika steker pembuangan oli bermasalah, seperti rusak atau tidak kencang, maka oli bisa keluar dari celah antara steker dan mesin, hingga menyebabkan munculnya rembesan.

      
