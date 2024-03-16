Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kaset Buatan China Punya Kapasitas Setara 15 Ribu DVD!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:09 WIB
Kaset Buatan China Punya Kapasitas Setara 15 Ribu DVD!
Kaset buatan China punya kapasitas setara 15 ribu DVD. (Livescience)
A
A
A


JAKARTA - Para ilmuwan di China menghadirkan gebrakan dalam inovasi teknologi. Kali ini mereka menciptakan sebuah disk atau kaset yang memiliki kapasitas super besar, yakni setara dengan 15.000 DVD.


Diketahui, DVD dan Blu-ray standar hanya dapat menyimpan file hingga 25GB, sebagaimana dilansir dari Live Science pada Sabtu (16/3/2024). Inovasi ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa.


Kaset ini dibuat berdasarkan bahan yang disebut AIE-DDPR. Dikatakan, AIE-DDPR memiliki kepadatan penyimpanan jauh lebih tinggi dibandingkan platform lainnya, bahkan hard disk drive (HDD) yang dapat menampung hingga 16TB.


Untuk memungkinkan penulisan skala nano, merekam informasi pada disk optik pada tingkat molekuler, AIE-DDPR terdiri atas dua bahan kimia yang disebut 2-isopropylthioxanthone (ITX) dan dipentaerythritol penta-acrylate (DTPA).


ITX adalah fotoinisiator yang efisien, karena ia bereaksi ketika terkena cahaya, seperti sinar laser. Sementara DTPA adalah monomer, molekul kecil dengan fotosensitifitas tinggi, yang berarti ia bereaksi kuat terhadap cahaya.

 

Halaman:
1 2
      
