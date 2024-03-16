Usai Sponsori VR46 Racing Team, Pertamina Lubricants Kerjasama VR46 Agency Perkuat Pasar Eropa

Usai sponsori VR46 Racing Team, Pertamina Lubricants kerjasama dengan VR46 Agency perkuat pasar Eropa. (Dok Pertamina Lubriants)

JAKARTA - Usai mensponsori tim MotoGP VR46 Racing Team, Pertamina Lubricants menggandeng VR46 Agency. Hal ini untuk memperkuat penetrasi ke pasar Eropa.

Direktur Utama Pertamina Lubricants, Werry Prayogi dan CEO VR46 Agency, Gianluca Falcioni, telah menandatangani Key Terms of Partnership untuk kerjasama pemasaran dan distribusi pasar Eropa di Jakarta pada Selasa (13/3/2024).

"Kami yakin bahwa dukungan dan jaringan VR46 akan memperkuat upaya kami dalam melakukan penetrasi pasar yang agresif di Eropa," ujar Werry Prayogi dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024).

"Kemitraan ini adalah bukti dari kepercayaan VR46 Agency terhadap kualitas produk Pelumas Pertamina dan akan mendorong kami untuk terus berinovasi dan memberikan kualitas terbaik," sambungnya.

Sementara itu, Gianluca Falcioni menyambut baik kerjasama ini.

"Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Pertamina Lubricants dalam membawa pelumas kelas dunia ke pasar Eropa," ucapnya.

Kesepakatan ini menandai kerjasama baru untuk memaksimalkan potensi partnership dan membuka peluang pasar sebagai langkah lanjutan dari sponsor PTPL dengan VR46 Racing Team.

Kolaborasi jangka panjang yang telah terjalin dengan VR46 Racing Team dan Valentino Rossi pada program mobil WEC menjadi bekal bagi Pertamina Lubricants dalam memaksimalkan peluang bisnis di Eropa.