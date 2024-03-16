Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Alasan PLN Borong 10 Ribu Mobil Listrik BYD

Maruf El Rumi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:14 WIB
Alasan PLN Borong 10 Ribu Mobil Listrik BYD
BYD melakukan kerjasama dengan PLN dalam bentuk pembelian 10 ribu kendaraan listrik. (Foto: Okezone/Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Kejutan dilakukan PT BYD Motor Indonesia setelah melakukan kerjasama dengan PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Icon Plus. Kerjasama tersebut dalam bentuk penyediaaan 10.000 unit Electric Vehicle (EV) BYD.

Implementasi kerja sama tersebut akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun melalui dealer-dealer BYD di seluruh Indonesia. Kerja sama tandai dengan penandatanganan Head of Agreement dilakukan Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhou bersama Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi di Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Eagle Zhou mengatakan kolaborasi tersebut menggenapi visi BYD menghadirkan teknologi ramah lingkungan yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat Indonesia. Kerjasama kemungkinan tidak berhenti dalam penyediaan kendaraan listrik, tapi juga beberapa program lain yang sesuai dengan misi dan visi perusahaan.

Seperti kerjasama dalam bentuk ev Battery. " Karena ini merupakan kerjasama keseluruhan. Tujuannya kami ingin memberikan kontribusi positif pada mobilitas berkelanjutan di negara ini dengan mitra dealer kami," kata Eagle Zhao.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/15/3190428/byd_atto_1-PpjE_large.jpg
Penjualan BYD Tembus 47 Ribu Unit Sepanjang 2025, Atto 1 Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/15/3189823/byd-JDUC_large.jpg
Ekspansi, BYD Bakal Bikin Leasing Sendiri Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187982/byd-P3UH_large.jpg
Pabrik BYD 90 Persen Rampung, Siap Produksi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/15/3187088/byd-dXwY_large.jpg
Marak PHEV, BYD Tak Tertarik Luncurkan Mobil Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/15/3185673/byd_atto_1-v3tP_large.jpg
Harga Atto 1 Naik, BYD Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184402/byd_atto_1-oAWS_large.jpg
Spesifikasi BYD Atto 1, Mobil Terlaris Oktober 2025 dengan Penjualan 9 Ribu Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement