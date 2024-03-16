Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Adu Koleksi Mobil Fuji vs Thariq Halilintar

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:44 WIB
Adu Koleksi Mobil Fuji vs Thariq Halilintar
Adu koleksi mobil Fuji dan Thariq Halilintar (Instagram Thariq Halilintar)
A
A
A

JAKARTA - Duo selebriti Fuji dan Thariq Halilintar, menunjukkan memiliki minat dalam dunia otomotif. Keduanya dikenal sebagai penggemar mobil mewah dan sering kali memperlihatkan koleksi mobil mereka yang beragam.

Lantas apa saja koleksi mobil dari kedua artis tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/3/2024), berikut koleksinya :

Mobil Koleksi Fuji

BMW M4 Competition 2023 i8

Baru-baru ini, Fuji memamerkan mobil sport terbarunya, dengan harga fantastis sekitar Rp2,75 miliar. Hal ini semakin memperkaya koleksi mobilnya.

Toyota Alphard

Fuji, dengan prestasinya sebagai selebriti muda, dapat membeli mobil mewah seperti BMW dan Toyota Alphard.

Mobil Koleksi Thariq

Mercedes Benz G-Wagon

Thariq cenderung lebih menyukai mobil-mobil keluaran Barat seperti Mercedes Benz G-Wagon yang memiliki harga yang cukup tinggi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
