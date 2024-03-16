Adu Koleksi Mobil Fuji vs Thariq Halilintar

JAKARTA - Duo selebriti Fuji dan Thariq Halilintar, menunjukkan memiliki minat dalam dunia otomotif. Keduanya dikenal sebagai penggemar mobil mewah dan sering kali memperlihatkan koleksi mobil mereka yang beragam.

Lantas apa saja koleksi mobil dari kedua artis tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/3/2024), berikut koleksinya :

Mobil Koleksi Fuji

BMW M4 Competition 2023 i8

Baru-baru ini, Fuji memamerkan mobil sport terbarunya, dengan harga fantastis sekitar Rp2,75 miliar. Hal ini semakin memperkaya koleksi mobilnya.

Toyota Alphard

Fuji, dengan prestasinya sebagai selebriti muda, dapat membeli mobil mewah seperti BMW dan Toyota Alphard.

BACA JUGA: 4 Koleksi Mobil Mewah Ayu Ting Ting

Mobil Koleksi Thariq

Mercedes Benz G-Wagon

Thariq cenderung lebih menyukai mobil-mobil keluaran Barat seperti Mercedes Benz G-Wagon yang memiliki harga yang cukup tinggi.