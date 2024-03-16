Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

One Way Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek saat Mudik, Ini Jadwalnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |18:34 WIB
One Way Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek saat Mudik, Ini Jadwalnya
One way bakal diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek saat arus mudik, ini jadwalnya. (Dok Jasa Marga)
JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) bakal menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan pada saat arus mudik Lebaran 2024. Hal itu mengingat tahun ini jumlah pemudik dengan kendaraan pribadi, khususnya mobil, diprediksi meningkat.

Korlantas akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol yang diprediksi menjadi titik kemacetan. Rekayasa lalu lintas ini berupa sistem satu arah (one way) dan contraflow (lawan arah) sementara yang akan diberlakukan mulai 5 April 2024.

“Untuk menghadapi gelombang arus mudik dan balik masyarakat kami akan memberlakukan rekayasa lalu lintas,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi di Jakarta, dikutip dari laman resmi Humas Polri, Sabtu (16/3/2024).

Berikut rekayasa lalu lintas One Way dan Contraflow saat arus mudik:

Jadwal One Way Arus Mudik

- Rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) pada arus mudik diterapkan mulai dari KM 72 Tol Cipali sampai Km 414 jalan tol Semarang-Batang.

- Sistem satu arah pada saat arus mudik ini sementara diberlakukan mulai, Jumat (5/4/2024), pukul 14.00 WIB, sampai hari, Minggu (7/4/2024), pukul 24.00 WIB.

- One way tanggal 8-9 April diberlakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

