Cara Daftar Mudik Gratis Kimia Farma 2024

JAKARTA - Kimia Farma, salah satu perusahaan farmasi di Indonesia, kembali menyelenggarakan program Mudik Asyik bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2024.

Program ini akan dilaksanakan secara bersamaan dengan Kementerian BUMN pada 5 April 2024.

Lantas apakah bisa masyarakat ikut mendaftar program ini? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/3/2024), program ini diikuti dan dibuka untuk umum, berikut cara pendaftaran dan syaratnya.

Cara Pendaftaran:

Bagi masyarakat yang ingin merasakan kenyamanan mudik tanpa biaya, Kimia Farma menyediakan kesempatan untuk mendaftar secara daring melalui mudik.kimiafarma.co.id.

Pendaftaran untuk karyawan Kimia Farma telah dibuka sejak Kamis, 14 Maret 2024, sementara untuk masyarakat umum akan dibuka pada Jumat, 15 Maret 2024 dengan jumlah kuota yang terbatas.

Syarat Pendaftaran:

Sebelum mendaftar, penting untuk membaca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku. Dokumen persyaratan yang wajib disiapkan oleh peserta mudik gratis antara lain

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)

2. Kartu keluarga, email aktif, dan kartu tanda pengenal khusus karyawan Kimia Farma.

BACA JUGA: Cara Daftar Mudik Asyik Pegadaian 2024

Pendaftaran ulang bagi peserta yang sudah mendaftar akan dilaksanakan pada 27-28 Maret di Kantor Pusat Kimia Farma yang terletak di Jalan Veteran Nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat.