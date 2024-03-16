Link Download Game Naruto X Boruto Ninja Voltage Gratis Resmi



JAKARTA - Dalam game Naruto X Boruto Ninja Voltage, pemain akan memasuki dunia yang penuh dengan aksi dan strategi ninja. Mengambil alih kendali karakter-karakter ikonik seperti Naruto, Sasuke, Boruto, dan banyak lagi, Anda akan membangun dan mempertahankan basis ninja sendiri serta meluncurkan serangan terhadap basis-basis musuh.

Game ini memiliki grafis memukau dan kontrol yang intuitif.

Game Naruto X Boruto Voltage ternyata sedang banyak dicari oleh para pemain game. Terlebih lagi, bagi mereka yang memiliki hobi dan senang dengan anime yang satu ini.

Link download game Naruto X Boruto Ninja voltage gratis bisa disimak di artikel ini. Berikut link download game Naruto X Boruto Ninja voltage gratis

LINK DOWNLOAD

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.ninjavoltage_app

(Erha Aprili Ramadhoni)