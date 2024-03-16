Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Game Naruto X Boruto Ninja Voltage Gratis Resmi

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |10:05 WIB
Link Download Game Naruto X Boruto Ninja Voltage Gratis Resmi
Link download game Naruto X Boruto Ninja Voltage gratis. (Ninja Voltage)
A
A
A


JAKARTA - Dalam game Naruto X Boruto Ninja Voltage, pemain akan memasuki dunia yang penuh dengan aksi dan strategi ninja. Mengambil alih kendali karakter-karakter ikonik seperti Naruto, Sasuke, Boruto, dan banyak lagi, Anda akan membangun dan mempertahankan basis ninja sendiri serta meluncurkan serangan terhadap basis-basis musuh. 

Game ini memiliki grafis memukau dan kontrol yang intuitif.

Game Naruto X Boruto Voltage ternyata sedang banyak dicari oleh para pemain game. Terlebih lagi, bagi mereka yang memiliki hobi dan senang dengan anime yang satu ini.

Link download game Naruto X Boruto Ninja voltage gratis bisa disimak di artikel ini. Berikut link download game Naruto X Boruto Ninja voltage gratis 

LINK DOWNLOAD
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.ninjavoltage_app

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/326/3050275/naruto_senki_mod_apk-i5b2_large.jpg
Link Naruto Senki Mod Full Character Terbaru 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/326/3023858/naruto_senki-Ieim_large.jpg
Link Download Naruto Senki Full Character Otsutsuki MOD APK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/206/2974843/lionsgate-gaet-sutradara-shang-chi-garap-film-naruto-LvgB98d2o5.jpg
Lionsgate Gaet Sutradara Shang-Chi Garap Film Naruto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/206/2903579/naruto-shippuden-chapter-420-tonton-streaming-di-gtv-pukul-17-15-wib-AckxoLdlbp.jpg
Naruto: Shippuden Chapter 420, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/206/2902780/naruto-shippuden-chapter-416-tonton-streaming-di-gtv-pukul-17-15-wib-qO05Sui6OE.jpg
Naruto: Shippuden Chapter 416, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/206/2902218/naruto-shippuden-chapter-412-tonton-streaming-di-gtv-pukul-17-15-wib-0nupIBlFI8.jpg
Naruto: Shippuden Chapter 412, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement