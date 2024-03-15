Ramadhan Penuh Berkah, XL Axiata Apresiasi Para Ibu dan Hadirkan Paket Ramadhan Mulai Rp3.000

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui layanan XL Prabayar yang telah setia memberikan penawaran dan layanan untuk keluarga Indonesia, memberikan apresiasi lebih untuk kalangan ibu.

Sosok ibu dianggap memiliki peranan penting dalam keluarga. Berbarengan dengan momen Ramadhan, XL Prabayar memperkenalkan kampanye "WeAreMoms" sebagai bentuk apresiasi bagi para Ibu yang selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya.

Direktur & Chief Commercial Officer - Commerce XL Axiata, David Arcelus Oses mengatakan XL selalu menyuguhkan layanan yang relevan untuk keluarga.

“Dalam sebuah keluarga, peran ibu sangat besar dan penting. Kami memahami bahwa kini peran Ibu menjadi lebih besar lagi karena tidak hanya sangat aktif dalam urusan keluarga, namun juga banyak ibu yang aktif di luar rumah dengan berbagai peran seperti menjadi karyawan, berwirausaha, trainer olahraga, dan berbagai bidang lainnya dengan dampak yang positif,” terangnya.

“Kami sangat mengapresiasi segala bentuk kerja keras Ibu serta kehangatan seorang ibu yang tak tergantikan bagi keluarganya, terutama di bulan Ramadhan. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan dan masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Sebagai bentuk apresiasi XL untuk para ibu dalam bulan Ramadhan ini, beragam program pun akan digelar. Yakni:

We Are Moms Podcast

Aktivitas dengan menghadirkan ruang digital di mana para Ibu bisa saling dukung dalam bentuk podcast dengan beragam kisah inspiratif hingga hal-hal unik tentang Ibu di YouTube Channel XL (@myXL). Ini akan menjadi hiburan yang sangat direkomendasikan untuk para Ibu.

Bukber We Are Moms

Apresiasi berupa Traktiran Bukber untuk Ibu-ibu di seluruh Indonesia setiap hari sepanjang bulan Ramadhan, dimana para ibu dapat menikmati me time buka bersama teman-temannya, baik itu teman dalam melakukan kegiatan olahraga, teman kerja, teman bisnis dll.

Informasi lengkap dari aktivitas diatas bisa didapatkan melalui Instagram XL (@myXL).

David menambahkan, XL juga menyediakan beragam pilihan penawaran menarik yang tidak hanya dapat memudahkan para Ibu dalam menjalankan berbagai perannya, namun untuk seluruh pelanggan setia XL dalam mengisi kegiatan selama bulan Ramadhan hingga Lebaran secara produktif. Paket khusus Ramadhan ini bisa didapatkan pelanggan dengan harga mulai dari Rp 3.000, selama 10 Maret – 17 April 2024 di Aplikasi myXL.