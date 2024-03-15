Kenapa Motor yang Dipaketkan Harus Dikuras Bensinnya?

JAKARTA - Memasuki masa mudik Lebaran, jasa ekspedisi pengiriman sepeda motor semakin ramai. Namun, ada kebijakan yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, yaitu tangki bensin di dalam motor harus dalam keadaan kosong saat melakukan pengiriman.

Lantas mengapa demikian? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/3/2024), mengosongkan tangki bensin dari sepeda motor dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran.

Perlu diketahui, kondisi ruang kargo yang panas dan bergoyang dapat membuat bahan bakar menguap dan menimbulkan percikan bensin, yang berisiko menyebabkan kebakaran.

Karena itu, motor yang dikirim harus kosong dari bahan bakar atau minimal diisi sedikit sesuai standar, untuk mengurangi risiko kebakaran selama proses pengiriman.

Dengan demikian, kebijakan untuk mengosongkan tangki bensin pada sepeda motor yang dikirim melalui jasa ekspedisi bertujuan untuk menjaga keamanan selama proses pengiriman, terutama mengingat kondisi ruang kargo yang berpotensi menyebabkan percikan bensin yang berbahaya. (Muhamad Nurifan Anwar)

