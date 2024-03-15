Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

4 Tips Usir Ngantuk saat Berkendara Motor ketika Puasa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |11:02 WIB
4 Tips Usir Ngantuk saat Berkendara Motor ketika Puasa
Tips lawan ngantuk saat berkendara motor ketika puasa. (Wahana Makmur Sejati)
JAKARTA - Saat bulan Ramadhan kebiasaan tidur umat muslim sedikit berubah karena harus bangun untuk sahur saat menjelang subuh. Kondisi ini bisa menyebabkan kantuk pada pagi atau siang hari saat beraktivitas, termasuk ketika berkendara.

Padahal saat berkendara, baik mobil atau fokus sangat diperlukan agar terhindar dari hal tak diinginkan. Karena itu, jangan sampai mengantuk ketika berkendara, meski sedang berpuasa.

Berikut sejumlah tips menghilangkan rasa kantuk saat berkendara motor ketika berpuasa:

1. Istirahat yang cukup

Mungkin, jam tidur dan bangun bergeser karena harus makan sahur. Namun, tetap pastikan tidur yang cukup sebelum melakukan perjalanan.

“Tidur minimal 7–8 jam per hari dapat membantu menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari rasa kantuk,” ujar Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati (WMS) Agus Sani, dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

2. Pemanasan tubuh

Gerakan-gerakan ringan atau pemanasan tubuh ( stretching ) sebelum berkendara dapat meminimalkan risiko kecelakaan di jalan.

“Gerakan-gerakan ringan, seperti merenggangkan tangan, dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah menuju ke otak sehingga kita bisa lebih konsentrasi. Aliran darah pun makin lancar sehingga reflek saat berkendara lebih baik,” ujar Agus Sani.

