HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Daftar Mudik Asyik Pegadaian 2024

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |08:07 WIB
Cara Daftar Mudik Asyik Pegadaian 2024
Cara daftar mudik asyik Pegadaian 2024. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian kembali menggelar program mudik gratis menyambut arus mudik Lebaran 2024. Program ini tidak hanya terbuka bagi nasabah Pegadaian, tetapi bagi masyarakat umum (selama kuota masih tersedia).

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membantu warga yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman tanpa harus khawatir tentang biaya dan kenyamanan perjalanan.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/3/2024), pendaftaran mudik gratis Pegadaian 2024 akan dibuka mulai 13 hingga 15 Maret 2024, atau hingga kuota terpenuhi. Bagi calon peserta, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi:

Syarat Pendaftaran:

1. Berdomisili di Jabodetabek.

2. Jika merupakan nasabah Pegadaian, peserta harus melampirkan nomor CIF atau nomor nasabah.

3. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

4. Terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

5. Mengikuti akun Instagram @pegadaian_id dan @tjslpegadaian.

6. Maksimal 4 orang peserta (dewasa dan anak di atas 6 bulan). Bayi di bawah 6 bulan tanpa tempat duduk tidak perlu didaftarkan.

7. Bersedia menerima informasi melalui email dan WhatsApp dari PT Pegadaian dan Kementerian BUMN.

8. Tiket tidak dapat digantikan atau diwakilkan atas nama orang lain, dan dilarang diperjualbelikan.

9. Pembatalan pendaftaran akan menyebabkan peserta tidak bisa mengikuti program mudik gratis Pegadaian di tahun berikutnya.

